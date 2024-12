Corinthians: Augusto Melo pede doação a funcionários da Volks para vaquinha

Augusto Melo, presidente do Corinthians, gravou um vídeo pedindo doações a funcionários da Volkswagen, fabricante de veículos, para a vaquinha organizada pela Gaviões da Fiel.

O que aconteceu

Nesta quinta-feira (19), o vídeo gravado pelo presidente do clube paulista circulou nas redes sociais. Nele, Augusto pede que os colaboradores da empresa realizarem o PIX para a campanha "Doe Arena", que tem como objetivo quitar a dívida do Timão com a Caixa, oriunda da construção da Neo Química Arena.

Melo citou a PLR (Participação nos Lucros e Resultados) para justificar o pedido de contribuição. "Alô, torcedores que trabalham na Volks. Sei que receberam a PLR hoje. Ajude a gente a quitar nossa Arena. Faça sua doação e poste nas redes sociais para incentivar as outras pessoas. E vai, Corinthians!", disse Augusto.