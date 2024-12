Melhor do mundo, Vini Jr. diz: 'Minha luta é muito maior que prêmios'

Vini Jr. valorizou o prêmio de melhor jogador do mundo recebido no The Best, da Fifa, mas afirmou que a premiação não é maior do que as lutas que enfrentou e segue enfrentando.

[Passa] tudo que os meus pais, os meus companheiros, o Ancelotti, todos os treinadores que passaram pela pela minha carreira me disseram. Foi um bom trabalho escutar todos eles e ser resiliente porque não foi fácil chegar até aqui. Não é fácil a luta que eu levo porque às vezes pode custar prêmios, mas minha luta é muito maior do que os prêmios, muito maior do que qualquer outra coisa, é sempre ajudar aos mais jovens e as pessoas que não têm voz. Vini Jr ao SporTV após Real x Pachuca

O que mais ele disse?

Resposta às críticas em campo: "Foram dois dias malucos e ser coroado também como melhor da partida, depois de tudo que eu fiz, todo mundo sabe que eu vim lá de baixo, vim de São Gonçalo, onde eu falei ontem que a pobreza e o crime andam lado a lado e eu poder ter a oportunidade de representar todos os brasileiros, representar todas as crianças que lutam para um dia chegar até aqui. Eu sempre falo que é possível porque eu batalhei muito junto com a minha família, acreditando neles, acreditando nos meus companheiros, acreditando em todas as pessoas de um clube que estão no dia a dia do meu lado e que eles sim sabem quem realmente é o Vini Jr. Muitas vezes falavam que eu até não ia vestir a camisa do Real Madrid, que eu não ia poder fazer tantos gols e eu nunca respondi a ninguém, sempre provei o contrário dentro do campo e fazendo grandes coisas junto com os meus companheiros, que é sempre o mais importante."