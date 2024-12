Corinthians só procura credores quando entram na Justiça, diz Casão

Os caras do Flamengo estão preocupados porque não sabem o que os espera. Tudo isso eles vão tomar conhecimento a partir de amanhã e no decorrer das próximas semanas -- tem esqueletos no armário que eles não conhecem ainda.

Mauro Cezar

De acordo com o colunista, gastar uma fortuna em um jogador em baixa como Richarlison seria uma irresponsabilidade do novo presidente do Flamengo. O atacante tem sofrido com lesões em série e não conseguiu embalar no Tottenham.

O Flamengo vai contratar um jogador de 20 milhões de euros? Se o Bap [Luiz Eduardo Baptista] faz isso, ele já começa o mandato merecendo um impeachment.

É evidente que ele não vai fazer um negócio desse. Ele não é maluco.

Mauro Cezar

Veja o comentário: