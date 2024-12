Vini melhor do mundo tem gostinho de vingança para brasileiros, diz Milly

O prêmio de melhor do mundo no Fifa The Best para Vini Jr. tem sabor de vingança para o povo brasileiro, disse Milly Lacombe, no UOL News, nesta terça (17).

A colunista entende que Vini Jr. já deveria ter levado o prêmio Bola de Ouro, da revista francesa France Football — o meio-campista espanhol Rodri ficou com a honraria.