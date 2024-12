Vini Jr é o 17° vencedor diferente na história do The Best; veja lista

Vini Jr foi eleito o melhor jogador do mundo em votação do prêmio The Best, da Fifa, nesta terça-feira (17). O brasileiro se tornou o 17° jogador diferente a conquistar a premiação.

Vini Jr é eleito o melhor do mundo

Vini Jr. superou a concorrência de Rodri, Messi, Bellingham, Haaland e outros astros. O brasileiro havia ficado em segundo na Bola de Ouro, organizada pela revista France Football.

O atacante do Real Madrid se tornou o sexto brasileiro a vencer o The Best. Ele se juntou a Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Romário e Rivaldo.