The Best: veja quem venceu cada um dos prêmios na edição de 2024

A Fifa realizou nesta terça-feira (17) o evento de premiação do The Best, em Doha, no Qatar. A cerimônia premiou os destaques do futebol ao longo da última temporada.

A premiação teve destaque para os brasileiros. Vini Jr foi eleito o melhor jogador do mundo, assim como Marta venceu o prêmio de gol mais bonito do futebol feminino. Thiago Maia recebeu o prêmio Fair Play pelas ajudas nas enchentes no Rio Grande do Sul, e Gui Gandra, xodó do Vasco, foi eleito o torcedor do ano.

Veja os vencedores de cada prêmio