Ancelotti e Emma Hayes são eleitos melhores técnicos do mundo no The Best

Carlos Ancelotti e Emma Hayes foram eleitos os melhores técnicos do futebol masculino e feminino, respectivamente, na premiação do The Best realizada pela Fifa nesta terça-feira (17), no Qatar.

Ancelotti vence no masculino

O treinador italiano comandou o Real Madrid nos títulos da Champions League e do Campeonato Espanhol na última temporada. Ele também havia vencido o prêmio de melhor técnico na Bola de Ouro, premiação organizada pela revista France Football.

Ancelotti concorreu contra Luis de la Fuente, Lionel Scaloni, Pep Guardiola e Xabi Alonso.