Novo presidente do Conselho prega pacificação e pluralidade no Flamengo

A pacificação envolve apaziguar o clima dentro do clube. Durante a eleição presidencial, os grupos de Bap e Dunshee/Landim se atacaram diversas vezes. Nos bastidores e na própria transição entre os governos houve problemas.

Lomba é sócio-proprietário do Flamengo e engenheiro por formação. Ele é diretor fiscal da Receita Federal e costumava frequentar a arquibancada dentro e fora do Rio de Janeiro. Em 2010 se associou ao clube e fez parte da comissão que apurou as contas de Patrícia Amorim. Depois, foi vice do Conselho Deliberativo e se tornou vice de futebol na gestão Eduardo Bandeira de Mello no final de 2017 e em 2018, ano em que concorreu à presidência do clube como candidato da situação e foi derrotado por Rodolfo Landim. Ele tentou ser presidente do Conselho em 2021 e conseguiu em 2024.

O que ele disse

O que ele quer atingir? "Eu sempre busquei durante todo o meu período no Flamengo construir amizades, ter relacionamentos. É claro que, quando você está em um clube gigantesco e num grupo muito heterogêneo, você não consegue agradar a todo mundo. Mas partindo do princípio que a gente se depara com adversários políticos e não com inimigos, eu acho que você já começa a encaminhar uma solução boa para isso. Não tem problema nenhum em conversar e sentar com pessoas que pensam completamente diferente de mim. Talvez essa seja uma maneira para a gente começar a fazer essa pacificação. Creio que o Conselho Deliberativo é um poder de suma importância. Grandes decisões são tomadas ali, as mais relevantes. A minha ideia é ter um conselho plural, com pessoas dos diversos grupos e debatendo em alto nível. Temos de debater ideias, conceitos, projetos, independentemente de onde ele vem. Não há razão nenhuma para um determinado projeto ter vindo de um grupo de oposição e não considerarmos só por isso. Temos que colocar em primeiro lugar o bem do Flamengo. A ideia é conversar com quem quer que seja, tentar sim pacificar o clube, trazer todo mundo para a realidade que deve ser enfrentada, que é fazer um Flamengo cada vez melhor e maior."

Maiores desafios e estádio: "São desafios gigantescos. Não bastasse qualquer triênio normal que os desafios são grandes, a gente tem uma cerejinha do bolo que é "só" a construção de um estádio. Compramos o terreno no ambiente que houve, inclusive, uma certa polêmica, porque foi um processo muito acelerado. Falando como sócio e conselheiro: conversando com outros amigos lá dentro do Flamengo, pensamos que era uma votação em que estávamos amarrados. Não tinha como votar contra porque é o sonho da nação. Mas a maneira como isso se desenvolveu é que pouquíssimas pessoas tinham conhecimento melhor daquilo tudo. Nós tínhamos muito pouca informação. Aquela votação foi muito comemorada, e eu votei a favor, mas era meio que temos que fazer isso, porque não dá para ser contra. Mas o que a gente, de fato, está comprando? Que terreno é aquele? O terreno já está em condições de poder ser construída alguma coisa nele? As licenças já existem? Qual o projeto? Não tínhamos informação. Esse é o grande desafio. Além disso, temos que conviver também com um calendário alucinado em 2025. O Flamengo, ao entrar num campeonato, entra para vencer."

Por que o Deliberativo? "Eu sempre entendi o Conselho Deliberativo como um poder muito importante. Lá atrás, em 2012, quando a gente começa a participar da vida política do Flamengo, naquela campanha da Chapa Azul, e que o presidente Eduardo Bandeira de Mello foi eleito, já estávamos discutindo e trabalhando em cima do estatuto. Sempre foi um tema muito caro para nós. Quando o Bap me chama para conversar e falamos sobre eleições, em algum momento ele me convida para isso. Fiquei muito empolgado. Seria uma oportunidade bem interessante pelo que almejamos lá atrás de fazer uma reforma do estatuto, uma modernização. Recebi isso como um desafio interessante. Estávamos muito preocupados em formar um time muito bom, com pessoas competentes, discutir Flamengo de uma maneira ampla e sem botar as peças nos lugares. A nossa preocupação era de ganhar a eleição e, a partir de agora, liderados pelo Bap, as peças vão começar a ser encaixadas."