Jornais espanhóis são frios, mas citam 'democracia' em prêmio de Vini Jr.

Marca: "Em Doha, após o alvoroço que foi gerado pela resolução da Bola de Ouro e a vitória de Rodri sobre Vinicius, na gala virtual da FIFA organizada em Doha, o troféu vai para o brasileiro. Por trás desse prêmio está uma temporada em que o camisa 7 do Real Madrid foi capital na conquista da La Liga, da Liga dos Campeões e da Supercopa da Europa."

Sport: "Vini Jr, um dos protagonistas da temporada de sucesso do Real Madrid com vitórias na Liga dos Campeões, La Liga e Supercopas da Europa e da Espanha, e prestes a conquistar a Copa Intercontinental, é o jogador a receber esse reconhecimento depois de ter sido o segundo há algumas semanas na Bola de Ouro, atrás do espanhol Rodri."

Mundo Deportivo: "Não foi na Bola de Ouro, mas foi no The Best, o prêmio concedido pela Fifa, que Vinicius saiu vitorioso como o melhor jogador do ano de 2024. Suas conquistas com o Real Madrid, com o qual venceu a La Liga e a Liga dos Campeões, e sua Copa América com o Brasil, talvez mais discreta, lhe renderam um primeiro grande troféu individual que mostra a disparidade de critérios desde que, para o júri da Bola de Ouro que foi concedida em outubro passado em Paris, o melhor em 2024 foi Rodri Hernández."

Vini Jr. é eleito o melhor do mundo

Vini Jr. venceu a concorrência de Rodri e conquistou o prêmio de melhor do mundo pela primeira vez. O brasileiro fechou a votação com 48 pontos, cinco a mais que o espanhol. Bellingham, com 37, fechou o top-3.

Vini recebeu a consagração mais de um mês após ter ficado em segundo no Bola de Ouro, organizado pela revista France Football. Na ocasião, o meio-campista espanhol do City ficou à frente do brasileiro por 41 pontos —o esquema de votação é diferente.