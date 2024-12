Empresa investe R$ 5,4 milhões em novo Reffis e São Paulo festeja economia

O São Paulo comemora uma economia de mais de R$ 5 milhões com a inauguração do novo Reffis no CFA Laudo Natel, em Cotia.

O que aconteceu

O Tricolor do Morumbi e a empresa de aparelhos fitness Matrix inauguraram na última segunda-feira (16) o novo Reffis para os jovens das categorias de base. A empresa investiu cerca de R$ 5,4 milhões para tirar o projeto do papel.

O UOL apurou que o acordo foi muito comemorado pela diretoria. A dívida do São Paulo já superou os R$ 700 milhões e o ano de 2025 será ainda mais difícil quando o assunto for as finanças, por isso o acordo é celebrado internamente.