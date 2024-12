Dudu se despede do Palmeiras, exalta legado e afirma: 'Missão foi cumprida'

Não vai se esquecer: "E eu também espero que vocês jamais esqueçam de mim. E vai ser também difícil um pouco esquecer de mim, né? Porque quando vocês lembrarem dessa época vencedora do clube, vocês podem ter certeza que vai ter lá o nome do Dudu, que ganhou quatro campeonatos brasileiros, duas Libertadores, melhor jogador do campeonato brasileiro, cinco bolas de prata, vários títulos individuais. Mas tudo isso foi com a ajuda, com o apoio de vocês. Então isso eu nunca vou esquecer e sempre vou levar no meu coração."

Conquistas: "Para falar a verdade para vocês, não imaginava conquistar tantos títulos como conquistei, me tornar um grande jogador como eu me tornei. Isso tudo o Palmeiras me ajudou, isso tudo o torcedor me ajudou a tornar esse Dudu que eu sou hoje respeitado no Brasil todo, respeitado pela torcida, tendo o carinho, o amor, o respeito pelo torcedor, isso eu nunca imaginava ter aqui nesse clube e eu tive. E eu tenho muito orgulho disso e vou carregar isso pro resto da minha vida."

Títulos emblemáticos: "Para mim um título muito importante, que foi o começo de tudo, foi a Copa do Brasil de 2015, e aí você pega a conquista da Libertadores, você conquistar quatro campeonatos brasileiros pelo mesmo clube, é para poucos jogadores isso, né? E eu consegui fazer isso aqui no Palmeiras, conquistar três campeonatos paulistas. Então eu fico muito feliz por todos esses títulos que eu conquistei, tanto coletivos como individuais. Isso mostra o quão grande eu fui aqui no Palmeiras, o quão grande eu me tornei um jogador aqui no Palmeiras."

Momentos marcantes: "Eu escolheria a final da Copa do Brasil, eu acho que um gol meu de cabeça contra o Botafogo, eu acho que o gol meu contra o Atlético Mineiro na semifinal da Libertadores, gol meu também na quarta de final da Libertadores contra o São Paulo. O meu gol contra o Corinthians no Pacaembu, que foi o último gol com duas torcidas dentro do estádio de rivalidade, então acho que a gente sente um pouco de falta disso também, dos torcedores rivais dentro do estádio. Eu acho que eu tenho muitos momentos marcantes dentro de mim e sempre vão estar na minha memória, sempre vão estar no meu coração, e o torcedor pode sempre ficar ficar feliz que onde eu estiver eu vou estar sempre pensando e lembrando deles pelos momentos que eu passei aqui dentro desse clube nesses quase 10 anos de Palmeiras".

Comemoração contra o Santos: "Cara, acho que foi muito espontânea aquela comemoração, né? Uma comemoração muito emblemática, que fala, né? Acho que aquilo ali é uma comemoração que você pode pegar e pôr no quadro de casa e deixar ela por muito tempo, porque aquilo ali foi um retorno de um carinho que a gente recebeu durante a semana toda, de um jogo tão especial. De uma torcida que acreditou na gente a semana toda, que a gente poderia virar um jogo contra um time que estava em um melhor momento, vivia um melhor momento com grandes jogadores e a festa que a torcida tinha feito para gente durante a semana, acreditando, confiando. Durante a chegada nossa no estádio, eu acho que por eu ter também vivido no começo do ano contra esse mesmo clube em uma coisa não muito legal, que foi ter errado um pênalti no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista, depois ter sido expulso no segundo jogo. Então, ali foi um extravaso, tanto da minha parte como do torcedor também. Acho que, depois daquele jogo, eu nunca vi uma atmosfera no nosso estádio como teve naquela final contra o Santos em 2015."

Eu vivi muitos momentos felizes dentro do CT, fora do CT, então eu tenho que agradecer a todos os funcionários que trabalham dentro do CT, que nos ajuda, que nos ajudou. Eu quero deixar um grande abraço para cada um. Eles sabem que eu sou muito grato por tudo que eles fizeram por mim, por todo o respeito que eles me deram, por todo o amor e carinho que eles me deram durante esses quase 10 anos aí de clube. E pode ter certeza também que eu vou carregar eles para sempre aqui no meu coração. Fiz grandes amizades e vou levar essas amizades aí para sempre. Espero que também eles nunca se esqueçam de mim, nunca se esqueçam do respeito, do carinho e do tratamento que eu sempre tive e sempre dei a eles esse respeito. Eu deixo um bom final de ano para eles. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Sabe que vocês são muito especial pra mim. Tá bom? Um grande abraço.