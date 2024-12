Jogar no Brasil? Sensação da Copa Intercontinental não se anima muito

Dribles desconcertantes em Barboza e Adryelson e um chute com categoria no canto de John. Quem ainda não conhecia Idrissi no Brasil, passou a conhecer. Meia habilidoso, o marroquino de 28 anos do Pachuca (MEX) teve seu nome bastante falado nas redes sociais após ser o melhor em campo na vitória dos mexicanos por 3 a 0 sobre o Alvinegro na Copa Intercontinental.

Descobriu-se, inclusive, que ele pode assinar um pré-contrato com outro clube em janeiro, já que no meio de 2025 seu atual vínculo com o Pachuca se encerra. Porém, apesar de estar fazendo sucesso, o jogador, pelo menos por ora, não se anima muito com a ideia de jogar no futebol brasileiro.