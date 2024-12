Jogador austríaco é atacado em Viena e hospitalizado com lesões na cabeça

O atacante Guido Burgstaller foi atacado no centro da cidade de Viena, capital da Áustria. O atleta foi vítima de um ataque e está hospitalizado com ferimentos graves na cabeça.

O que aconteceu

O jogador foi atacado por um indivíduo não reconhecido e precisou ser levado ao hospital, segundo comunicado do Rapid Viena, seu clube. "Guido Burgstaller foi vítima de um ataque físico na presença de testemunhas no fim de semana e sofreu ferimentos graves na cabeça. O caríntio (nascido em Caríntia, na Áustria) de 35 anos foi atacado por um homem desconhecido no centro de Viena e sofreu uma fratura na base do crânio após uma queda causada por um golpe brutal", relatou a equipe.

Segundo o clube, o atleta precisará passar os próximos dias hospitalizado para avaliação médica. O jornal Der Standard, da Áustria, informou que Burgstaller recebeu atendimento médico de emergência ainda no local, enquanto a polícia passará a investigar as imagens disponíveis e lesões corporais do jogador.