Arsenal pressiona, empata com Everton e perde chance de colar na liderança

O Everton, por sua vez, soma seu 15º ponto e segue estacionado na parte debaixo da tabela, no 15º lugar.

Classificação e jogos Inglês

O Arsenal volta aos gramados já no meio da semana, pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, na quarta-feira (18), quando enfrenta o Crystal Palace, no Emirates. Já o Everton joga apenas no dia 22, diante do Chelsea, em casa, pela 17ª rodada da Premier League.

Como foi o jogo

O Arsenal chegou a ter quase 80% de posse de bola na etapa inicial. Criou bastante, explorando o lado esquerdo com Martinelli no começo e depois passando a usar Saka na direita. Só faltou o gol, que ficou bem perto depois de uma linda jogada de Saka e assistência para Odegaard, que finalizou da marca do pênalti com muito perigo e acertou a zaga —depois Pickford salvou.

O goleiro da seleção inglesa voltou a ser decisivo no primeiro ataque do Arsenal na etapa final, fazendo brilhante defesa em chute baixo de Saka, no canto. O jogo seguiu com o Arsenal melhor, mas menos criatividade para construir e chegar com mais perigo ao gol de Pickford. O goleiro do Everton continuou sendo bastante utilizado, até pelo fato de os Gunners passaram cada vez mais a explorar as bolas aéreos. Mas não deu certo.

Gols e lances importantes

PERDEU! Saka recebeu nas costas de Mykolenko, cortou Branthwaite pelo lado direito da área e tocou para o meio. Odegaard finalizou de canhota, a bola desviou em Tarkowski, explodiu no corpo de Pickford e saiu por cima do gol, aos 29min.