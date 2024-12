Jogador da Fiorentina deixa hospital 12 dias após desmaiar em campo

Bove poderá voltar aos gramados, mas não na Itália. Recuperado, o meio-campista terá que procurar uma equipe fora de seu país-natal para seguir a carreira, já que o regulamento da liga local não permite o uso do desfibrilador por atletas.

O jogador italiano caiu sozinho no gramado do estádio Artemio Franchi aos 16 minutos do primeiro tempo do jogo entre Fiorentina e Inter de Milão, pelo Calcio, dia 1º de dezembro.

A situação logo gerou preocupação. Os jogadores dos dois times se desesperaram e pediram atendimento médico rápido. Ele foi atendido e levado de ambulância para o hospital.

Ele foi extubado no dia seguinte (2) após passar a noite na UTI. Conversou com médicos e familiares e não sofreu danos neurológicos ou cardiológicos.