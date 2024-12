Hernan: Augusto Melo curtiu o flerte e sonha com Pogba no Corinthians

Em rápida participação no programa "The Noite", durante entrevista do influenciador Luva de Pedreiro, Pogba brincou que jogaria de graça no Corinthians ao lado de Memphis Depay.

Com o interesse da patrocinadora master do clube em investir numa nova contratação midiática após o sucesso com Memphis, Augusto Melo já cogita abrir negociação com Pogba.

O Pogba está livre, tem a questão da patrocinadora, que quer investir, e a resposta que eu tive agora foi: o Augusto Melo está sonhando, sim, com a ideia de entrar em contato e negociar com o Pogba.

André Hernan

Aos 31 anos, Pogba está suspenso por doping e só pode voltar a jogar em março de 2025. Nas últimas três temporadas, o francês disputou 12 partidas ao todo.

Pogba agrada à patrocinadora, mas Fabinho Soldado precisa aprovar, diz Samir

Além do interesse de Augusto Melo, uma possível chegada de Pogba ao Corinthians agrada demais à patrocinadora master do clube, detalhou o colunista Samir Carvalho.