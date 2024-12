Deyverson diz que saiu triste do Palmeiras e implorou por jogo de despedida

Deyvinho falou sobre a rejeição que sofreu de parte da torcida alviverde. "Amo todos os palmeirenses. Muitos me criticaram, mas souberam ter paciência. Sempre fui esforçado, não entrava em atrito com torcedor quando me criticava e dizia que não merecia estar no Palmeiras".

Ele diz que muitos torcedores lhe pediram desculpas e pedem a sua volta ao clube. "Esperei o momento certo, fiz o gol da Libertadores, os caras me abraçaram, falaram comigo, muitos me pediram desculpa. Muitos ainda não gostam de mim, não tem problema, mas a maioria gosta. Sou muito agradecido a todos torcedores palmeirenses, que até hoje me apoiam e pedem minha volta".

Dudu, sem despedida

A declaração de Deyverson acontece em meio à polêmica sobre a ausência de despedida de Dudu, um dos maiores ídolos do clube. O atacante rescindiu com o Verdão na última quinta (12).

O Palmeiras comunicou a rescisão contratual com uma postagem nas redes sociais. O clube agradeceu ao jogador e disse que ele "será eternamente lembrado como um dos símbolos da era vencedora".

O UOL apurou os motivos que "impediram" o clube de fazer uma grande homenagem a Dudu, entre eles o falo de o último jogo do Brasileirão, contra o Fluminense, ainda ser decisivo, apesar das chances escassas de título.