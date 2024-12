Cristiano Ronaldo ganha carro de luxo avaliado em R$ 1,2 milhão; veja

Todos os jogadores do clube saudita receberam o modelo XM Red Label da BMW. Cada veículo foi personalizado, equipado com placas exclusivas.

O carro de luxo é mais um para Cristiano Ronaldo, conhecido por ter uma coleção de carrões em sua garagem.

O Al-Nassr postou a novidade em suas redes sociais: "Luxo encontra estrelas do futebol. Jogadores do Al Nassr no volante de seus BMWs".