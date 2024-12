Com apoio da CBF, Brasília é candidata a sede da final da Libertadores-2025

A CBF oficializou nesta sexta-feira (13) a candidatura do Mané Garrincha, localizado em Brasília (DF), como sede da final da Copa Libertadores de 2025.

O que aconteceu

A CBF formalizou a candidatura à Conmebol, que deve anunciar o vencedor no início de 2025. De acordo com a entidade brasileira, a candidatura conta com o apoio formal do governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MBD).