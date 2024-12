Postura do São Paulo irrita agentes de joias da base

Rodriguinho é um dos jogadores que deve ser liberado pelo São Paulo para buscar empréstimos, mas a ausência de cláusula de compra tem barrado negociações com clubes com bons projetos para 2025.

Outro que tem vários interessados é o lateral Moreira, mas o modelo também dificulta que as negociações consideradas 'boas' evoluam. O atleta pode deixar o São Paulo caso o clube renove com Rafinha; se a extensão não ocorrer, Moreira seguirá no Tricolor em busca de espaço.

Pouca utilização e improvisações

As constantes improvisações de Zubeldía nas duas laterais têm irritado o estafe de Moreira. O lateral consegue jogar pelos dois lados do campo, mas nem no seu setor tem entrado sempre, com o treinador preferindo por vezes improvisar o zagueiro Ruan.

Rodriguinho vê o São Paulo buscando publicamente um camisa 10 e praticamente não teve chances em 2024. O meia somou 117 minutos no ano em sete jogos, sempre vindo do banco: uma média de 16 minutos por partida.