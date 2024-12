Estêvão diz que vai realizar sonho ao enfrentar Messi: 'Algo incrível'

Estêvão está ansioso para enfrentar Messi no Super Mundial de Clubes em 2025.

O que aconteceu

Estêvão ficou feliz com o sorteio que colocou Palmeiras e Inter Miami no mesmo grupo do Super Mundial de 2025.

O fenômeno palmeirense quer realizar o sonho de enfrentar Messi, um de seus ídolos. O grupo do Verdão no Mundial ainda tem Porto e Al Ahly, do Egito.