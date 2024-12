Corinthians: Justiça derruba liminar que suspendeu votação de impeachment

A decisão liminar que suspendeu a reunião extraordinária do Conselho Deliberativo (CD) do Corinthians, que votaria o impeachment do presidente Augusto Melo, foi derrubada nesta quinta-feira (12).

O que aconteceu

Romeu Tuma Jr., presidente do CD, entrou com um agravo de instrumento nesta semana, que derrubou a decisão provisória. Ele buscava retomar a votação do Conselho, suspensa antes de seu início, no dia 2 de dezembro. A relatora do caso é Clara Maria Araújo Xavier, da 8ª Câmara de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Em sua sustentação, Tuma alega ter seguido o estatuto do clube e o rito padrão do processo administrativo. O pedido de destituição do mandatário, assinada por cerca de 90 conselheiros, caminha desde agosto no Conselho e já cumpriu todas as etapas previstas. As últimas fases são as votações do CD e, se aprovado, pela assembleia de associados.