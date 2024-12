Copa 2030: Rodada na América do Sul gera incerteza sobre as Eliminatórias

Três jogos em três países sul-americanos. Três vagas garantidas na Copa do Mundo 2030. Mas o que fazer com as Eliminatórias?

Essa é uma questão ainda sem resposta que paira sobre a Conmebol e a Fifa.

Uruguai, Argentina e Paraguai não precisarão batalhar por vagas. Sobram sete países no continente. E o que fazer com eles?