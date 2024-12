Arnaldo: Saída de Dudu reforça que principal estrela do Palmeiras é o Abel

O ciclo agora encerrado do Dudu está continuando o ciclo do Abel.

Arnaldo Ribeiro

Segundo o colunista, Abel sempre tratou Dudu como "mais um" no Palmeiras, embora o atacante seja um símbolo da reconstrução do clube após o segundo rebaixamento.

Na volta do Dudu ao Palmeiras, eles tiveram um conflito justamente por essa questão da estrela da companhia.

Quando Dudu retorna, o Abel já era campeão e com um método que não cultivava estrelas. O Dudu era substituído, começou a reclamar e o Abel teve aquele famoso momento da conversa no cantão em que ele enquadra o Dudu.

O Dudu passa a ser mais um. Ele era o craque do Palmeiras, o cara que tinha sido contratado para dar um chapéu no São Paulo e no Corinthians, ele era um símbolo.

Dudu chegou no Palmeiras em 2015 e conquistou 12 títulos em uma década no clube (com o ínterim do breve período no Qatar). Entre eles, quatro Campeonatos Brasileiros e duas Libertadores.