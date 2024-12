Juventus usa grandalhão e dupla dos EUA, vence e afunda City na Champions

A Juventus contou com o oportunismo do grandalhão Vlahovic e com a inspiração da dupla norte-americana Weah-McKennie, venceu o Manchester City por 2 a 0 em Turim e, além de se recuperar na tabela da Champions League, afundou os ingleses na tabela.

Com o resultado, a equipe italiana saltou para a 13ª posição e chegou aos 11 pontos, só dois atrás do G8, antes da penúltima rodada da fase inicial do torneio.

O City, por outro lado, estacionou nos 8 pontos, caiu para o 22° lugar e agoniza na classificação: em caso de novo tropeço, os comandados de Pep Guardiola perdem a vaga direta nas oitavas — restando, portanto, a luta pelos playoffs.