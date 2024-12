Copa Intercontinental 'passa batida' em Doha antes de estreia do Botafogo

Souq Waqif: região mais turística de Doha não tinha divulgação da Copa Intercontinental nesta terça (10) Imagem: Bruno Braz / UOL

O clima contrastava com o da final da Libertadores em Buenos Aires, quando milhares de atleticanos e botafoguenses já tomavam as ruas desde o início da semana. Por enquanto, a chegada dos alvinegros é tímida.

A reportagem apurou que, até esta terça (10), pouco mais de 9 mil ingressos haviam sido vendidos para o jogo desta quarta (11). Há muitos botafoguenses que, por exemplo, compraram somente o ingresso da final e irão chegar em Doha mais tarde, mesmo correndo o risco de não poder ver seu time caso o Alvinegro fique pelo caminho.

Na coletiva de imprensa de Botafogo e Pachuca, no estádio 974, a imprensa mexicana foi ausência. Na hora da entrevista coletiva do adversário do Alvinegro, por exemplo, apenas os jornalistas brasileiros e de outras nacionalidades estavam presentes e fizeram perguntas. O credenciamento da mídia para o duelo das quartas de final foi baixo.

"A verdade é que este torneio não tem sido tão falado por aqui, mas quem mora sabe. O pessoal está numa expectativa maior pelo Real Madrid", declarou Aarav Devis, motorista de aplicativo indiano que mora em Doha, citando o clube espanhol que já está garantido na final do dia 18 de dezembro.