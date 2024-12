São Paulo compra volante titular no título da Copa do Brasil sub-20

O São Paulo adquiriu em definitivo o volante Hugo Leonardo, que pertencia ao Ska Brasil (SP), e estava emprestado ao Tricolor.

O que aconteceu

Hugo foi titular do São Paulo na campanha do título da Copa do Brasil sub-20. O volante completa 21 anos em janeiro e assinou contrato válido por quatro anos com o Tricolor.

O Tricolor vai pagar R$ 400 mil por 80% dos direitos econômicos do atleta. Os outros 20% ficam com o próprio jogador.