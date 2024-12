PVC: Saiba como joga Facundo Torres, provável reforço do Palmeiras

Como joga o atacante uruguaio Facundo Torres, que deve reforçar o Palmeiras em 2025? Quem explica é o colunista Paulo Vinícius Coelho, no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira.

O Facundo foi o melhor jogador do campeonato uruguaio pelo Peñarol em 2021 e chega com a ideia de ser titular ou disputar a posição do Estêvão, que vai embora no meio do ano, ou do Felipe Anderson.