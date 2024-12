Prancheta do PVC: como joga o Botafogo supercampeão de Artur Jorge

O São Paulo tem conversado com o Oscar e com o Wendell, que são prioridades. Só que dessa vez o Zubeldía falou com o Oscar.

O Zubeldía pegou o telefone e ligou para o Oscar. Foi uma conversa de meia hora onde ele explica como vê Oscar dentro de campo e quais são os planos para 2025.

Falaram da estrutura do São Paulo, da maneira do Oscar de jogar, do modelo de jogo do Zubeldía. Foi uma conversa ótima.

André Hernan

