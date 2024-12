Palmeiras precisa desapegar do elenco em escala maior, diz Arnaldo

Na visão do colunista, a chegada do atacante uruguaio Facundo Torres, do Orlando City, é uma tentativa de o Palmeiras elevar o nível técnico do elenco, principalmente do ataque.

O Palmeiras já percebeu que, para acompanhar Botafogo e Flamengo, vai ter que ter um time melhor tecnicamente do que tem hoje. E o Facundo pode ser uma alternativa.

O Palmeiras, mais do que o Flamengo, mais do que o Botafogo, mais do que o Atlético-MG, foi o time que mais investiu em centroavante no futebol brasileiro nos últimos anos. Se deram certo ou não, é outra coisa.

Teve Borja, Deyverson, Flaco López, Merentiel -- foi uma penca de jogadores e agora seria mais um. Não é que o Palmeiras contrate menos que Flamengo e Botafogo, ele contrata em outro perfil, mas até agora ele não emplacou o camisa 9.

Arnaldo Ribeiro

O Palmeiras foi o time que mais finalizou no Campeonato Brasileiro, mas sofreu com a falta de pontaria dos atacantes ao longo da temporada.

A falta de eficiência foi um dos temas mais recorrentes nas entrevistas coletivas de Abel Ferreira, que deve promover mudanças na linha de frente do Verdão em 2025.