Palmeiras: Novo Atuesta? Histórico de reforços da MLS é ruim, diz Lavieri

O Palmeiras não tem boas lembranças quando o assunto é trazer jogadores da MLS - como Facundo Torres, do Orlando City, com quem o time negocia -, afirmou Danilo Lavieri no UOL News nesta terça (10).

O colunista citou o meia colombiano Eduard Atuesta, que chegou ao Palmeiras vindo do Los Angeles FC, em 2022, e não deixou saudades.