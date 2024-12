Pré-Libertadores: veja data do sorteio da fase com Corinthians e Bahia

A Conmebol definiu a data e horário do sorteio da fase preliminar da Libertadores de 2025, que contará com Corinthians e Bahia.

O que aconteceu

O sorteio será realizado no dia 19 de dezembro, às 12h (de Brasília). O evento acontecerá na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

Corinthians, Bahia e times argentinos entrarão apenas na segunda fase preliminar — são três ao todo. As equipes brasileiras conseguiram as vagas ao terminaram na 7ª e 8ª colocação do Brasileirão, respectivamente.