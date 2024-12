Flamengo: Landim perdeu eleição por causa do Marcos Braz, afirma RMP

Segundo RMP, o novo presidente do Flamengo é desafeto pessoal de Marcos Braz, com quem compôs o "conselhinho" que comandava o futebol do clube no início da gestão Landim.

O Marcos Braz sempre foi desafeto do Bap, e houve um determinado momento em que o Landim optou por ficar do lado do Marcos Braz contra o Bap, chegando até a recusar o apoio que ele daria ao Bap. Em princípio, o combinado era que o candidato da situação seria o Bap, pelo menos ele achava isso.

Essa turma toda estava junta lá atrás na Chapa Azul, esteve junta de novo na eleição do Landim, mas à medida que esse último mandato transcorreu, eles começaram a se afastar porque o Landim passou a ouvir praticamente apenas uma pessoa dentro do Flamengo, que é justamente o Marcos Braz, que o levou à derrota -- o Marcos Braz meteu os pés pelas mãos nos últimos dois anos.

Renato Maurício Prado

