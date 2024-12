Adversário do Botafogo tem no elenco zagueiro ex-Santos punido por apostas

O Pachuca é o segundo time de Bauermann após punição por envolvimento em esquema de apostas. Em maio de 2023, o defensor foi punido com um ano de afastamento do futebol por ter feito parte do esquema de manipulação descoberto pela operação Penalidade Máxima, do MP-GO. Ele negociou com apostadores para levar cartão amarelo no jogo entre Santos e Avaí, mas não cumpriu. Depois, afirmou que seria expulso na partida do Peixe contra o Botafogo. Os dois jogos valiam pelo Brasileirão de 2022.

Bauermann tinha acerto o Alanyaspor, da Turquia, mas acordo foi cancelado após a punição. Ele cumpriu o ano de afastamento e foi anunciado pelo Everton-CHI neste ano. O defensor disputou 18 jogos pelo time chileno e marcou um gol.

Fora do Intercontinental, Bauermann deve jogar o Super Mundial de Clubes pelo Pachuca. A equipe mexicana está classificada para a competição que será disputada em 2025 e aparece no grupo H, ao lado de Real Madrid, Al-Hilal e RB Salzburg.

Bauermann não é o único desfalque do Pachuca

O Pachuca também não contará com o meio-campista Javier 'Chofiz' López. O jogador, que tem 30 anos, foi cortado da lista de atletas convocados para o Intercontinental.

O motivo do corte de López é curioso: sobrepeso. Ele se recuperou de uma lesão recentemente, mas vinha jogando as últimas partidas. Entretanto, segundo a imprensa mexicana, o técnico Guillermo Almada e a comissão decidiram deixá-lo de fora do torneio por ele estar 10kg acima do ideal.