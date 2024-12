Corinthians vive uma fantasia, não tem grana para manter esse time, diz RMP

Segundo RMP, o time montado com as contratações do meio do ano deram uma sobrevida a Augusto Melo à frente do Corinthians.

O presidente esteve perto de sofrer um impeachment por gestão temerária, mas obteve uma liminar para impedir a votação no Conselho Deliberativo do clube.

A administração Augusto Melo é um caos. Nesse momento, ela está maquiada por um time que ele montou com dinheiro que não tem e que resultou numa equipe muito boa, que conseguiu essa impressionante sequência de nove vitórias seguidas no Brasileirão, saindo da zona do rebaixamento para a pré-Libertadores.

Mas a hora que a conta bater na porta, vai ficar muito complicado. O Corinthians já já vai sofrer um novo transfer ban, porque o Corinthians não paga ninguém.

Então eu quero ver o que vai acontecer no ano que vem. Estou muito curioso, mas estou sentindo no ar um cheiro de "Cruzeirada".

Renato Maurício Prado

