Paulistas em peso, recordes e ausências: a nova geografia do Brasileirão

Os nordestinos também bateram um recorde. A região terá, pela primeira vez, cinco representantes ao mesmo tempo na Série A por pontos corridos: Bahia, Vitória, Fortaleza, Ceará e Sport. Antes, a maior marca tinha quatro equipes.

É um feito histórico, que mostra a força do Nordeste. Estar na Série A significa ter acesso a maiores recursos financeiros, seja em relação aos direitos de transmissão, ou a possibilidade de atrair investimentos externos ou novos patrocínios. Ter essa representação é benéfico também para o campeonato, que agora conta com mais times de massa, capazes de lotar os jogos. O Brasileirão só tem a ganhar com isso. Moara Miranda, especialista em eventos esportivos

A queda do Athletico significou o fim de uma longa presença de times do Paraná na Série A. A última vez que a competição não contou com uma equipe do estado foi em 1990.

O Centro-Oeste não terá nenhum representante. As quedas de Atlético-GO e Cuiabá deixaram a Série A sem nenhum time da região pela primeira vez desde 2018.

Times na Série A de 2025 por estado