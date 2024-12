10 dias de solidão: Pablo Maia cancela férias para abrir 2025 recuperado

A temporada acabou e todos os jogadores do São Paulo já entraram de férias. Todos menos um: Pablo Maia. O volante cancelou parte de suas férias e vai frequentar sozinho o CT da Barra Funda por dez dias focado em sua recuperação.

O que aconteceu

Pablo Maia estará sozinho no CT da Barra Funda até o dia 18 de dezembro, acompanhado apenas pelo estafe do clube. Os demais atletas foram liberados para férias assim que terminou o Brasileirão, no dia 8.

Maia já recebeu alta do Departamento Médico e está em transição para o campo. A recuperação do jogador tem surpreendido muitos dentro do CT da Barra Funda.