Rodada final do Brasileirão reforça gangorra maluca do futebol nacional

A sensação no Brasileirão é que o Fluminense só não foi rebaixado porque ele saiu cedo o suficiente.

E o Cruzeiro só não brigou para não cair porque o técnico chegou tarde o suficiente.

Como último ato, um empate com o Juventude. O Cruzeiro, que poderia ter criado um G9 no Brasileirão se tivesse vencido a Sul-Americana, ficou em nono. Fora da Libertadores.

Diniz fora do clube? A hipótese noticiada pela imprensa mineira até abriu brecha para uma manifestação acalorada do treinador na última coletiva do Brasileirão.