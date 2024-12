PVC: Dudu é uma era do Palmeiras, assim como Ademir da Guia

PVC destacou que o camisa 7 foi decisivo no título que virou a chave do Palmeiras na última década — a Copa do Brasil 2015, conquistada contra o Santos, nos pênaltis, no Allianz Parque.

Ah, o Fernando Prass fez o gol do título nos pênaltis. Sim, é verdade, mas só chegou nos pênaltis porque o Dudu fez dois gols.

A conquista da Copa do Brasil, que é a virada do Palmeiras, é o Dudu. Aí o Dudu foi o melhor jogador do Brasileirão de 2016 e foi o destaque do Brasileirão 2018.

Paulo Vinícius Coelho

Dudu chegou no Palmeiras em 2015 com o status de "chapéu" nos rivais paulistas e conquistou 14 títulos no clube, incluindo quatro Campeonatos Brasileiros e duas Libertadores.

Desses últimos 10 anos, o Dudu só não estava na Libertadores de 2020 porque foi o período do processo dele de separação, da acusação de agressão, ele foi para o Qatar e voltou para o Brasil logo depois, então ele não participou das finais da Libertadores 2020, mas ele é campeão de 2020 também.