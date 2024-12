Mercado: Corinthians atrás de Soteldo, futuro de Dudu e 'sonho' Neymar

O sonho por Neymar (e por Gabigol). Fernando Galotti Bonavides, vice-presidente do Santos, falou sobre os desejos de trazer Neymar e Gabigol. "Ainda é um sonho [ter o Neymar] para 2026. Para 2025 é prematuro. Tem compromisso até julho. Para 2026, o sonho existe", disse ele sobre o atacante do Al-Hilal. Em relação a Gabigol, o dirigente foi mais otimista: "Nós estamos esperançosos, sim. A disputa é muito grande e o investimento é alto, mas quem sabe."

Luís Castro descartado. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, descartou a contratação de Luís Castro para 2025. Uma das principais opções do clube paulista, o treinador português não atendeu aos prazos estabelecidos pelo time da Vila Belmiro na negociação, o que pôs fim ao acordo. "Ele condicionou que havia a necessidade de aguardar uma data porque ele também estava resolvendo questões profissionais. E gostaria de ter essa espera, mas o Santos não podia esperar. Nós esperamos até o limite, demos um prazo a ele e aos seus representantes", afirmou Teixeira à rádio Bandeirantes.

Thiago Mendes no São Paulo: agora vai? O São Paulo fez uma proposta para firmar um pré-contrato com o volante Thiago Mendes, que deve deixar o Al-Rayyan, do Qatar. O vínculo do jogador de 32 anos com a equipe catari vai até maio de 2025, e o tricolor negocia a liberação antecipada para contar com o volante já em janeiro. Zubeldía, inclusive, chegou a ligar para o atleta nos últimos dias para reforçar o desejo.

Dudu: futuro está longe do Palmeiras (e perto do Cruzeiro) Imagem: Joisel Amaral/AGIF

Futuro de Dudu. O Palmeiras quer uma rescisão amigável com Dudu para encerrar o ciclo do jogador, que pertence ao clube desde 2015. A tendência é que ele aceite a proposta e assine um contrato com o Cruzeiro, apesar de ter tido uma proposta do Santos. O principal motivo para isso é que o clube avalia que ele já não vive mais sua melhor fase técnica e que o custo-benefício não é bom. Com a saída de Dudu, o alviverde economiza, pelo menos, R$ 25 milhões com salários e imagem do atleta.

Artur Jorge fica? O técnico do Botafogo tem propostas de clubes do exterior, mas deve ficar no atual campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2025, informou o colunista André Hernan no De Primeira. "A multa rescisória dele é pagável, inclusive para o mercado brasileiro. Ele tem propostas de fora, não de times top, mas propostas importantes. A tendência, até pela questão familiar aqui no Brasil e pela disputa do Mundial de Clubes do meio do ano, é de uma permanência", disse.