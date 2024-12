Dudu chora com família no gramado do Allianz e dá claro sinal de adeus

É uma questão de tempo para Palmeiras e Dudu oficializarem uma separação.

O que aconteceu

Dudu fez seus últimos minutos com a camisa do Palmeiras contra o Fluminense, no último domingo (8), no Allianz Parque. O jogador tem o interesse do Cruzeiro e do Santos para a próxima temporada, mas o atleta não quer jogar em um rival direto por tudo que construiu no Alviverde, e seu próximo clube tem tudo para ser a Raposa.

O jogador foi ao gramado do Allianz Parque com a esposa e os filhos após o jogo contra o Fluminense e se emocionou. O camisa 7 não deu pistas sobre o seu futuro, mas conversou com jornalistas com os olhos marejados e em tom de despedida.