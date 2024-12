Corinthians tem lição em quase rebaixamento e urgência por título em 2025

Na visão do elenco e da comissão técnica, o Corinthians aprendeu uma valiosa lição ao sair do Z4 do Campeonato Brasileiro em uma arrancada histórica. Nas palavras de Emiliano Díaz, auxiliar de Ramón, o clube precisa "mudar a mentalidade" para nunca mais jogar só para fugir do rebaixamento.

O que aconteceu

Emiliano lamentou que a temporada do Corinthians tenha sido focada em escapar do descenso à Série B do Brasileirão. O auxiliar afirmou que o clube, por tem uma das maiores torcidas do Brasil, precisa "pensar grande". O argentino deu a declaração em coletiva de imprensa, logo após a vitória do time paulista sobre o Grêmio por 3 a 0, que decretou o recorde de nove triunfos consecutivos na competição.