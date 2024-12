Luiz Henrique é o craque do Brasileirão; Estêvão é eleito como revelação

Artur Jorge foi o vencedor como melhor técnico.

Rodrigo Garro, do Corinthians, foi eleito o craque da galera, numa votação popular.

Os artilheiros foram Alerrandro, do Vitória, e Yuri Alberto, do Corinthians, com 15 gols. Alerrandro, inclusive, teve o gol de bicicleta escolhido como o mais bonito do Brasileirão.

O Bahia ganhou o prêmio fair play. Só teve uma expulsão.

Seleção do Brasileirão 2024

Goleiro: John (Botafogo)