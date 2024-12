Botafogo tem mudança na zaga contra reservão do São Paulo em jogo decisivo

O Botafogo está escalado com: John; Mateo Ponte, Adryelson, Marçal e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Almada; Igor Jesus.

O Botafogo está três pontos à frente do Palmeiras e precisa de um empate, no mínimo, para ser campeão brasileiro após 29 anos.

Já o São Paulo vai com um time com reservas e até com uma formação diferente.

Nada de Arboleda, Rafinha, Luiz Gustavo, Luciano, Lucas e Calleri, desgastados, serão poupados. O time também não terá Welington, que se despede para defender o Southampton, e Erick, liberado para resolver problemas particulares.

O tricolor está escalado com: Jandrei, Igor Vinicius, Ruan, Alan Franco, Sabino e Patryck; Santi Longo, Rodrigo Nestor e Michel Araújo; André Silva e William Gomes.

A bola rola no estádio Nilton Santos, no Rio, às 16h.