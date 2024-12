Botafogo x Flamengo na Supercopa será em Belém em fevereiro

O Botafogo será o adversário do Flamengo na Supercopa do Brasil 2025. O jogo será em 2 de fevereiro, no Mangueirão, em Belém (PA).

A confirmação do título do Brasileirão 2024 colocará o alvinegro diante do rival rubro-negro na briga pelo primeiro troféu do ano que vem. O Fla foi campeão da Copa do Brasil.

Por causa da Supercopa, a Ferj já alterou a tabela dos dois clubes no Carioca. O confronto da sétima rodada, justamente o Flamengo x Botafogo, foi empurrado para o dia 12 de fevereiro.