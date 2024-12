O que Botafogo de Textor, Fla de Jesus e Santos de Pelé podem ter em comum?

O Botafogo tem a oportunidade de igualar uma marca história no futebol brasileiro.

Conquista de poucos

O time de John Textor pode fazer a dobradinha e se sagrar campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro no mesmo ano. Artur Jorge e companhia já conquistaram o torneio continental e estão a um empate neste domingo (8) de levar o Brasileiro.

Tal feito só foi atingido três vezes e por dois times diferentes: o Flamengo de Jorge Jesus e o Santos de Pelé. O Rubro-negro conquistou as duas taças em 2019, enquanto as conquistas do Peixe vieram em 1962 e em 1963.