Botafogo iguala feito que só Flamengo de Jesus e Santos de Pelé alcançaram

Campeão brasileiro de 2024, o Botafogo de Artur Jorge e companhia igualou uma marca histórica no futebol nacional.

Conquista de poucos

O time alvinegro conseguiu a dobradinha e se sagrou campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro no mesmo ano. Artur Jorge e companhia já haviam conquistado o torneio continental na semana passada e neste domingo garantiram o Brasileirão em jogo contra o São Paulo.

Antes do Botafogo de 2024, só o Flamengo de Jorge Jesus e o Santos de Pelé alcançaram o feito. O Rubro-negro conquistou as duas taças em 2019, enquanto as conquistas do Peixe vieram em 1962 e em 1963.