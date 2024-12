Artur Jorge sobre futuro: 'Estou muito feliz no Botafogo, vamos ver...'

O técnico Artur Jorge, ainda na emoção pela conquista do Brasileirão 2024, comentou o que pensa sobre o futuro. Indagado sobre a continuidade na próxima temporada, ele não escondeu a satisfação de estar no trabalho atual. Artur Jorge foi eleito o melhor técnico do Brasileirão.

"Eu estou muito feliz do Botafogo. É um projeto que teve um princípio no dia 14 de abril. Faço hoje aquilo que é concretizarmos um sonho, de ter um objetivo, de conquistar um título. Vamos ver o que é que vamos conversar", disse o treinador português, ao Premiere.

E a conquista, em si? "Eu estou muito, muito feliz porque para além de ter sido um projeto que acaba por ser plenamente realizado em relação àquilo que é conquista de títulos também, dizer que estou muito feliz pelos meus jogadores, grande parte deles merecia isto desde o ano passado, os outros que vieram e eu que vim também, viemos para acrescentar, viemos para quebrar um ciclo, para poder mostrar que estamos cá para poder levar o Botafogo à elite do futebol mundial. Fizemos uma temporada extraordinária".