Abel Ferreira deu vexame, diz RMP: 'Perdeu oportunidade de ficar calado'

Abel Ferreira, você perdeu uma excelente oportunidade de ficar calado.

Renato Maurício Prado

Classificação e jogos Brasileirão

O Botafogo bateu o São Paulo por 2 a 1 com gol no fim no Nilton Santos e voltou a ser campeão brasileiro após 29 anos.

Vice-campeão, o Palmeiras perdeu de 1 a 0 para o Fluminense e terminou a temporada sob vaias no Allianz Parque.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)