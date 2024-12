Real vence Girona com brilho de Bellingham e Mbappé; Endrick dá susto

0x1: Aos 36', Brahim Díaz recebeu pela esquerda e cruzou rasteiro. A defesa do Girona só conseguiu afastar parcialmente e Bellingham, dentro da área, ficou com a sobra. O camisa 5 bateu de primeira, forte, rasteiro, e a bola passou por baixo das pernas do goleiro.

Gazzaniga de novo! Aos 5' do segundo tempo, Modric bateu falta fechado e Tchouaméni subiu para cabecear livre de marcação. O goleiro do Girona fez uma linda defesa para evitar o segundo gol do Real.

0x2: Aos 10', Bellingham recebeu no meio-campo e deu passe em profundidade para Arda Guler, que dominou e bateu cruzado para marcar.

0x3: Aos 16', Valverde puxou o contra-ataque e Modric deu belo passe para Mbappé, que invadiu a área pela direita e bateu cruzado, forte, para vencer o goleiro e marcar o terceiro

FICHA TÉCNICA

Girona 0 x 3 Real Madrid

Competição: Campeonato Espanhol - 16ª rodada

Local: Estádio Montilivi, em Girona, Espanha

Data e horário: 7 de dezembro (sábado), às 17h (de Brasília)

Árbitro: Jesús Gil Manzano

Cartões amarelos: Krejci, Oriol Romeu e Portu (GIR); Mbappé e Rudiger (RMA)